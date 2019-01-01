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رياضة

موراى: الطريق ما زال طويلا للعودة إلى منافسات الفردى

الجمعة 12/يوليه/2019 - 06:57 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال آندي موراي المصنف الأول عالميا إنه ربما يحتاج إلى عام لاستعادة قواه في منطقة أعلى الفخذ لكي يعود للمشاركة في منافسات الفردي للتنس.

ونال اللاعب البالغ عمره 32 عاما لقب الزوجي مع فليسيانو لوبيز في بطولة كوينز خلال عودته إلى المنافسات الرسمية في نهاية الشهر الماضي بعد تعافيه من إصابة أنقذت مسيرته في يناير.

وخسر اللاعب الاسكتلندي في الدور الثاني لزوجي الرجال في ويمبلدون مع بيير-أوج إيربير وودع منافسات الزوجي المختلط مع سيرينا وليامز من الدور الثالث لكنه قال إن الطريق ما زال طويلا للعودة إلى منافسات الفردي.

وقال موراي "خلال الجراحة... تعرضت بعض العضلات للضرر والغرز لذا عملية التعافي تحتاج إلى وقت طويل وعمل كبير في الناحية البدنيةهذه القوة لن تعود خلال ثلاثة أو أربعة أشهر فربما تحتاج إلى تسعة أو 12 شهرا".

وأضاف "أنا بحاجة للوصول بهذه العضلات إلى مستوى يمكنني من خلاله المشاركة في منافسات الفردي لكي ألعب مباريات تحسم على أساس الأفضل في خمس مجموعات، أي شيء آخر غير ذلك سيؤدي إلى ضرر لو لم أكن أملك هذه القوة".

وأشار موراي الفائز بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى إلى أنه سيركز على حالته البدنية من أجل تقوية منطقة أعلى الفخذ على مدار الأربعة إلى ستة أسابيع المقبلة.

وأضاف موراي "أنا سعيد باللعب بدون ألم وأريد الوصول بمنطقة أعلى الفخذ إلى أفضل حالة ممكنة. بمجرد استعادة قواي سأعود للمنافسة".
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