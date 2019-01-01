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منوعات

لأول مرة.. تحويل النفايات البلاستيكية إلى طاقة لتشغيل السيارات

الجمعة 12/يوليه/2019 - 04:52 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ابتكر العلماء "اول طريقة في العالم" يمكنها تحويل البلاستيك غير القابل لإعادة التدوير إلى وقود يمكن استخدامه لتشغيل السيارات وتدفئة المنازل.

وركز الخبراء في جامعة تشيستر على المواد التي لا يمكن إعادة تدويرها، مثل تلك التي تستخدم في تغليف السلع الغذائية أو البلاستيك المرمي على الشواطئ، حيث كانوا يأملون في تحويله إلى وقود هيدروجين وكهرباء صديقين للبيئة دون ترك أي مخلفات.

ويدعي المطورون أن هذه هي المرة الأولى التي يصنع فيها الخبراء طريقة تستخدم جميع أنواع البلاستيك ولا تترك أي بقايا منها.

وتتضمن العملية أخذ البلاستيك غير المصنف وفرمه إلى شرائح بطول 5 سم، قبل تذويبه في فرن حرارته 1000 درجة مئوية، ثم يتم تحويل الغازات المنتجة في هذه العملية إلى طاقة.

ومن المأمول أن تتمكن التكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع قريبا، من تشغيل، ليس فقط مصنعها الذي تبلغ مساحته 54 فدانا (21.8 هكتار) في ميناء إليسمير في شيشاير، ولكن أيضا تدفئة 7 آلاف منزل في يوم واحد، بالإضافة إلى 7 آلاف سيارة، تعمل بالهيدروجين، كل أسبوعين، في المملكة المتحدة.

وسيتم تشغيل هذا الابتكار الذي تم إنشاؤه بالشراكة مع "PowerHouse Energy"، عبر آسيا، للمساعدة في التخلص من البلاستيك على سواحل المحيطات وشواطئ البحار في جميع أنحاء المنطقة التي تنتج نحو 90% من البلاستيك في العالم، حيث كشفت الحكومة اليابانية بالفعل عن تحمسها لهذا المشروع، كما تدعي الشركة.
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