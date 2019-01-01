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الأبراج اليوم

خبيرة أبراج لمواليد 12 يوليو: تجنب الدخول فى مغامرات

الجمعة 12/يوليه/2019 - 04:29 ص
جريدة الدستور
غادة موسى
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أكدت خبيرة الأبراج عبير فؤاد أنه إذا كنت مولودا في يوم 12 يوليو فإن ذلك يعني أنك طموح ومغامر من الدرجة الأولى، تحب السفر وتميل نحو اكتشاف كل جديد، لديك موهبة في الكتابة وفي التعبير عن أفكارك، لكن قد تكون مشوش العاطفة أحيانا.

وتابعت: يحمل لك هذا العام أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة، قد تكون بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية، كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.
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