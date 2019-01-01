طبيب البرازيل يكشف تطورات حالة نيمار بعد إصابته

أكد رودريجو لاسمار، طبيب المنتخب البرازيلي، أن نيمار دا سيلفا، مستعد للعودة إلى التدريب.



وكان نيمار يعاني من إصابة تعرض لها قبل انطلاق منافسات كوبا أمريكا، التي توجت بها البرازيل.



وقال لاسمار في تصريحات نشرتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "فترة التعافي هي عادة أربعة أسابيع، لقد بدا نيمار جيدًا".



وأوضح لاسمار أن آخر مرة قام فيها بفحص كاحل نيمار كانت بعد فوز البرازيل 2-0 على الأرجنتين في الدور نصف النهائي من كوبا أمريكا.