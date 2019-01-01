إنتر ميلان يبدأ مفاوضات رسمية لضم لوكاكو

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي حدد سعر بيع مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو.



ويرغب نادي إنتر ميلان الإيطالي في التعاقد مع لوكاكو خلال سوق الانتقالات الصيفي.



ووفقًا لقناة "Sky Sport Italia"، التقى مسؤولو إنتر مع نظرائهم في إنجلترا اليوم الخميس.



وتواجد مسؤولو الإنتر لإضفاء الطابع الرسمي على المفاوضات بشأن لوكاكو.



ويوضح التقرير أن مانشستر يونايتد فرض سعرًا بداية من 85 مليون يورو للاستغناء عن لوكاكو.



ومن المرجح أن تشهد الأيام المقبلة مزيد من المحادثات بين الجانبين بشأن الصفقة.