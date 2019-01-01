التحقيق في تحطم قمر صناعي إماراتي بعد فشل إطلاق صاروخ أوروبي

قالت سلطات الفضاء الأوروبية اليوم، إن تحقيقا فتح بعد فشل إطلاق الصاروخ الأوروبي فيجا مما أدى إلى تحطم قمر مراقبة عسكري كان سيوضع في المدار لحساب دولة الإمارات.



وانطلق الصاروخ الإيطالي الصنع من مركز فضاء في جيانا الفرنسية الساعة 10:53 بالتوقيت المحلي أمس الأربعاء (0153 بتوقيت جرينتش ليوم الخميس) حاملا القمر الصناعي فالكون آي1 الذي تفيد تقارير أن قيمته مئات الملايين من الدولارات.



وأظهرت لقطات لعملية الإطلاق بُثت على الإنترنت أنه بعد نحو دقيقتين بدأ مراقبون يبلغون عن مؤشرات على حدوث خطأ بعد فترة وجيزة من بدء المرحلة الثانية.



ورغم مساعي إعادة ضبط إعدادات إطلاق الصاروخ من على الأرض، إلا أن السلطات أكدت في وقت لاحق أن الصاروخ تعرض "لعطل فني جسيم" واعتذرت للإمارات عن فقد حمولته في إشارة إلى القمر الصناعي.