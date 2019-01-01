مانشستر سيتى يفكر فى ضم ألفيس

بدأ مانشستر سيتي التفكير في خيار بديل لتعزيز مركز الظهير الأيمن، عوضاً عن لاعب نادي يوفنتوس، جواو كانسيلو، والتي تعثرت مفاوضاته في اللحظات الأخيرة.



أنظار مانشستر سيتي تتجه نحو لاعب نادي باريس سان جيرمان السابق، البرازيلي داني ألفيس، من أجل الاستفادة من خبراته الطويلة، ونظرًا للعلاقة الوطيدة التي تربطه مع جوارديولا.



وأنهى ألفيس عقده مع سان جيرمان بنهاية الموسم الماضي، بعدما رفض تجديد عقده، وفضل الرحيل عن صفوف بطل فرنسا في الموسم المقبل.



ونجح ألفيس، في تحقيق لقب كوبا أمريكا رفقة المنتخب البرازيلي، واتجه لقضاء إجازته الصيفية احتفالاً بهذا الإنجاز، ومن المتوقع أن يعود في الأيام المقبلة إلى أوروبا للاستماع إلى العروض المقدمة له.



وعاش ألفيس، أفضل فتراته في مسيرته الكروية تحت قيادة بيب جوارديولا مع برشلونة، مما جعله يرحب بفكرة الانضمام مجدداً إلى كتيبة جوارديولا الموسم المقبل.



وشارك ألفيش الموسم الماضي، مع باريس سان جيرمان في 32 مباراة في مختلف البطولات، وحقق لقب الدوري الفرنسي مع أثرياء العاصمة، لكنه فضل الرحيل في نهاية الأمر.