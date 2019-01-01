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عالم

ترامب: العقوبات الأمريكية على إيران ستزيد قريبًا

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 05:49 م
ترامب
ترامب
منار أحمد
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اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بتخصيب اليورانيوم سرًا ولفترة طويلة، محذرًا إياها من أن العقوبات الأمريكية "ستزيد قريبا"، بالتزامن مع عقد منظمة تابعة للأمم المتحدة اجتماعًا طارئًا بشأن انتهاك طهران للاتفاق النووي.

وقال ترامب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء: "لطالما كانت إيران تخصب اليورانيوم سرًا، في انتهاك كامل للاتفاق الرديء الذي تكلف 150 مليار دولار، والذي أبرمه وزير الخارجية السابق جون كيري وإدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما"، مضيفا: "تذكروا أن أجل هذا الاتفاق كان سينقضي خلال سنوات قليلة، والعقوبات ستزيد قريبًا وبشكل كبير".

وجاءت تصريحات ترامب، بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم أن إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء 4.5%، على الرغم من الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية.
من جانبها، قالت إيران إنها لن تتراجع عن قرارها بزيادة تخصيب اليورانيوم بما يفوق ما نص عليه الاتفاق النووي، بذريعة أنها تريد الحصول على حقوقها الكاملة بموجب الاتفاق، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي.
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