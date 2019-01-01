كيفية التخلص من ترهلات البطن بعد الولادة

تعد ترهلات البطن مشكلة كبيرة للغاية تواجه الكثير من السيدات بعد الولادة، مما يسبب لها اإزعاج ورغبة في الوصول إلى الوزن المثالي طوال الوقت.



لذا توضح استشاري التغذية العلاجية والجهاز الهضمي الدكتورة مرام نبيل طرق التخلص من ترهلات ما بعد الولادة.



الجلوس بطريقة صحيحة

لا تجلسي وظهرك ليس مفرود بل اتبعي اسلوب شفط البطن خلال الجلوس مما يعمل على رجوع البطن خطوة بخطوة بطريقة مسطحة وخالية من الدهون.



الرضاعة الطبيعية

فهي ليست مهمه للرضيع فقط وتمده بكافة العناصر الغذائية التي يحتاجها بل هي مهمة للغاية للأم حيث أن هرمون الأوكسيتوسين الذي يفرزه الجسم أثناء الرضاعة يعمل على تقلص عضلات الرحم ورجوعها لحجمها الطبيعي.



تمارين البطن

عليكي بالذهاب للصالة الرياضية لعمل تمارين بطن لشد عضلات البطن بصورة طبيعية، وكذل تمارين اليوجا التي تعمل على إزالة الدهون وبروز عضلات البطن.



النوم

حاولى بقدر الإمكان أن تحصلي على قسط كافي من النوم من خلال الخلود للنوم في حالة نوم الرضيع.



الطعام

ابتعدي عن الوجبات السريعة التي تعمل على زيادة حجم البطن بل اتبعي نظام غذائي صحي يعتمد على البروتينات بالمقارنه بالدهون غير الصحية والكربوهيدرات.