فى خدمتك.. طريقة استخراج كارنية صحى للقطاع الخاص والمعاشات

أعلنت وزارة الصحة والسكان من خلال موقعها على الإنترنت كيفية استخراج بطاقة صحية للقطاع الخاص والمعاشات، وسوف ننقل لكم هذه المعلومات لتسهيل الإجراءات:ــ



طريقة استخراج بطاقة تأمين صحى للقطاع الخاص والمعاشات:



_طريقة استخراج البطاقة للقطاع الخاص

1. استمارة حصر منتفعين معتمدة ومختومة بخاتم شعار الدولة ومن التأمينات الاجتماعية.



2. الكشف الطبي (لائق طبيًا) يتم بلجان التأمين الصحي، ويتم تقديم أصل وصورة الكشف الطبي للإطلاع والتأكد من قرار اللياقة الطبية وللمعين بعد 1 8 1980.



3. الرقم التأمينى للمنتفع ورقم المنشأة.



4. صورة شخصية معتمدة ومختومة من التأمينات الاجتماعية.





_بالنسبة للمعاشات:-

استمارة ت. ص 101 الخاصة بالمعاشات.



عدد (2) صورة شخصية معتمدة ومختومة بمعرفة جهة ربط المعاش.



ملء بيانات الاستمارة واعتمادها وختمها بخاتم شعار الدولة بمعرفة جهة ربط المعاش.