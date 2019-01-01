تطبيق لمستخدمى سامسونج يجعلك تدفع مقابل التحديثات المجانية

كشف الباحث الأمني Aleksejs Kuprins عن تطبيق خبيث يحمل اسم Updates for Samsung الموجه لمستخدمي هواتف سامسونج والموجود داخل متجر تطبيق أندرويد جوجل بلاي، حيث يمتليء التطبيق بالإعلانات، وهو يحاول إقناع المستخدمين بأنه يسهل عليهم الحصول على التحديثات البرمجية الرسمية من سامسونج لهواتفهم، ولكن في الحقيقة هو يخدعهم ويرغمهم على اللجوء للدفع مقابل تلك التحديثات رغم كونها مجانية من الشركة نفسها.



وأشار الباحث الأمني إلى أن قيام مصنعي الهواتف الذكية بتزويد تحديثات نظام تشغيل أندرويد بتحديثات برمجية خاصة بواجهاتهم الخاصة للاستخدام، يجعل المستخدمون يظنون بأن تحديثات أنظمة هواتفهم يمكن تحميلها بشكل مباشر من داخل متجر جوجل بلاي، وهو أمر غير صحيح، لذلك عندما يقومون بالبحث سيجدون عشرات التطبيقات الخبيثة التي تستغل قلة معرفتهم بالأمور التقنية.



ويلجأ التطبيق المذكور، والذي قام ما يزيد عن 10 مليون مستخدم بتحميله، إلى حيلة خبيثة من خلال إبطاء عمليات التحميل المجانية داخله، ليضطر المستخدم إلى دفع إشتراك سنوي بقيمة 35 دولار مقابل 5 عمليات تحميل، إلى جانب أنه يقوم بإتمام عمليات الدفع من خلال نظام برمجي خاص به بعيدًا عن النظام الرسمي المعتمد من جانب جوجل لتطبيقات أندرويد الموجودة على متجرها الرسمي، وهذا يعتبر أمر مخالف لقواعد المتجر.



وأوضح أليكسيجز أنه تواصل مع جوجل ليتم حذف التطبيق من متجر أندرويد، لحماية المستخدمين من الوقوع ضحية له.