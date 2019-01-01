رؤساء الهيئات القضائية يؤدون اليمين الدستورية (فيديو)



كما أدى المستشار عصام المنشاوي، اليمين الدستورية رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، خلفًا للمستشارة أماني الرافعي التي تقاعدت في ذات التاريخ المشار إليه.

أدى المستشار عبدالله عصر، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، رئيسًا لمحكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء، خلفًا للمستشار مجدي أبو العلا رئيس النقض السابق لبلوغه سن التقاعد في 30 يونيو الماضي.