نظر أولى جلسات دعوى اعتبار أردوغان داعمًا للإرهاب غدًا

تنظر محكمة الإسكندرية الإبتدائية، غدًا السبت، أمام الدائرة الأولى مستعجل برئاسة المستشار محمود القاضى، أولي جلسات الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ضد رئيس تركيا رجب طيب اردوغان باعتباره داعما للارهاب الموجه ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها.



وجاء في الدعوي رقم 788 لسنة 2019، أن أردوغان يعد من القيادات الأولى للتنظيم الدولى الإرهابى الإخوانى ويحتل مرتبة متقدمة فيه وانه المسئول عن العمليات الإرهابية التى حدثت فى مصر وتستهدف المواطنين المصريين لايوائه لقيادات الإخوان الإرهابية فى تركيا بأوامر شخصية منه ودعمهم لوجيستيا وماديا للتآمر والتخطيط على ارتكاب العمليات الارهابية التى تحدث فى مصر، وأن جهاز المخابرات التركى وباوامر منه يدعم القيادات الاخوانية الارهابية لارتكاب تلك العمليات الحقيرة، مضيفا أن أردوغان جعل من تركيا ملاذا آمنا للإرهابيين والأراضى التركية نقطة انطلاقة لكافة العمليات التى تستهدف مصر وتهدد امنها القومى، مشيرا الى ان اردوغان يدعم القنوات الاخوانية الداعمة للارهاب والتى تبث من تركيا والتى تحرض على اسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى والاضطرابات والفتنة والاضرار بالمصالح العليا للبلاد، وهو بذلك يعد الداعم الاول للاخوان الارهابيين وقنواتهم، وهو ما يؤكد دعمه للارهاب الموجه ضد الدولة المصرية ومحاولاته لتشويه صورتها فى المحافل الدولية وتدخله السافر المرفوض فى الشأن الداخلى المصرى وتحريضه على مصر.



وطالب محمود فى ختام دعواه، بإصدار حكم مستعجل بإعتبار رجب طيب اردوغان رئيس تركيا داعما للارهاب الموجه ضد الدولة المصرية واعتباره مسئولا عن العمليات الارهابية التى تقودها جماعة الإخوان الإرهابية والمدعومة منه والتى اسقطت شهداء ومصابين.