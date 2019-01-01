القلق يسيطر على أولياء أمور طلاب الثانوية فى آخر أيام الامتحانات

سادت حالة من القلق والخوف، بين بعض أولياء أمور طلاب الثانوية العامة قسم "العلمي"، أثناء انتظار أبنائهم أمام لجان الامتحانات بالغربية، قبل انتهاء الوقت الأصلى لامتحان مادة "جبر وهندسة فراغية".



وتجمع أولياء الأمور، أمام عدة مدارس انتظارا لخروج أبنائهم من الامتحان، مؤكدين أن مادة الرياضة البحتة من المواد الصعبة في مذاكرتها وتحتاج إلى تركيز أكبر وفهم للقوانين.



من جانبه وجه محمد فاروق، وكيل وزارة التربية والتعليم، بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات مع مراجعة تجهيزات اللجان وتزويدها جميعا بمراوح مطابقة للكود التأميني للطلبة.



ولفت إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وأخرى فرعية بكل إدارة تعليمية بمدن ومراكز المحافظة، لمتابعة سير الامتحانات وتلقي كافة الشكاوى والسلبيات للتغلب عليها.