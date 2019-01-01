إعلان المحاور الرئيسية لمؤتمر "أدباء مصر"

أعلنت الأمانة العامة لمؤتمر "أدباء مصر"، في دورته الـ٣٤ لعام ٢٠١٩، المحاور الرئيسية للمؤتمر، والتي تشمل ٦ محاور، إلى جانب المحور الرئيسي.



وجاء المحور الرئيسي تحت عنوان "الحراك الثقافي وأزمة الوعي.. إبداعًا وتلقيًا"، كما اختير الشاعر بيرم التونسى شخصية العام للمؤتمر.



وجاءت عناوين المؤتمر كالتالي: المحور العام الأول: "العلاقة بين المتغيرات الاجتماعية الجذرية والحراك الثقافي"، المحور العام الثاني: "الحراك الثقافى وسؤال الهوية والتنوير"، المحور العام الثالث: "أثر الترجمة والتعريب فى الإبداع والتلقى" المحور العام الرابع: "التجمعات والحركات الثقافية وأثرها فى الحراك والوعى"، المحور العام الخامس: «فجوة الوعى الفاعل.. محنة التلقي بين التنظير والتطبيق" المحور العام السادس "فاعلية تقنيات التواصل في صناعة الثقافة.



وتم إعداد صيغة المسابقة البحثية للمؤتمر تمهيدًا لإعلانها خلال الأيام المقبلة على أن تكون متاحة للتسابق من آخر يونيو إلى آخر أغسطس في المحاور السبعة.



واجتمعت الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر، برئاسة الكاتب الصحفي والشاعر حازم حسين، لطرح واختيار اسم المحافظة المستضيفة للمؤتمر، حيث تم الاستقرار على أسماء ٤ محافظات هى: الأقصر، البحر الأحمر "الغردقة"، الإسكندرية، دمياط"، وتم رفع أسماء المحافظات إلى الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، للتواصل مع المحافظين للاتفاق مع أحدهم لاستضافة مؤتمر أدباء مصر في دورته الجديدة، وكيفية استعداد المحافظة لاستقبال المؤتمر.



ومن المنتظر أن تعقد الدورة الرابعة والثلاثون من المؤتمر العام ٢٠١٩، خلال ديسمبر المقبل، في إحدى محافظات الجمهورية، التي من المفترض أن يتم إعلانها ثاني عاصمة للثقافة المصرية لعام ٢٠٢٠.



وقد أقيم مؤتمر "أدباء مصر" في دورته السابقة الدورة "٣٣" بمحافظة مرسى مطروح، والذى ترأسه وقتها الدكتور مصطفى الفقي، مدير عام مكتبة الإسكندرية، وكان من ضمن المكرمين خلال مؤتمر أدباء مصر فى دورته السابقة الناقد الأدبي أحمد درويش، والروائية مى خالد، الشاعر حاتم مرعي، والشاعر حسين صالح خلف الله، الشاعر عصام ستاتي، والشاعر محمود الأزهري، كما كانت شخصية المؤتمر هو الاقتصادي والمفكر طلعت حرب.

