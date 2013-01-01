الصين تشيد بلقاء ترامب وكيم وتؤكد "أهميّته البالغة"



وحث جينج الجانبين على "اغتنام الفرصة والمضي قدما في الاتجاه نفسه واستكشاف حلول عملية لهواجسهما"، لضمان تقدم جهود نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.



ويقول محللون إن شي قد يكون استخدم زيارته إلى كوريا الشمالية كورقة ضغط عندما أجرى محادثات مع ترامب حول النزاع التجاري القائم بين البلدين خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان في نهاية الأسبوع.



وكان الرئيسان الأمريكي والصيني قد اتفقا السبت على هدنة في الحرب التجارية الدائرة بين بلديهما، وتعهّد ترامب بعدم زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية ما دامت المفاوضات مستمرة.

أشادت الصين الإثنين، باللقاء الذي عقد الأحد بين الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة "أهميته البالغة"، وحثّت كافة الأطراف على "اغتنام الفرصة" من أجل المضي قدما باتجاه نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.والأحد دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجانب الكوري الشمالي في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، وهي المرة الأولى التي يطأ فيها رئيس أمريكي في المنصب أراضي هذا العدو السابق.وبعد لحظات اصطحب ترامب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إلى المنطقة المنزوعة السلاح، حيث عقدا اجتماعا اتفقا خلاله على استئناف المحادثات على المستوى العملي حول الأسلحة النووية لبيونج يانج.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينج شوانج، في مؤتمره الصحفي الدوري إن: "هذه التطورات يجب أن تلقى ترحيبا".وأضاف جينج: "لقد اتفقت كوريا الشمالية والولايات المتحدة على استئناف المحادثات على المستوى العملي قريبا، وهو أمر بالغ الأهمية. الصين تؤيد هذا الأمر".وجاء اللقاء التاريخي بعد نحو أسبوع من توجّه الرئيس الصيني شي جينبينج إلى بيونج يانج في أول زيارة لرئيس صيني منذ 14 عاما، عززت خلالها الدولتان اللتان يعود تحالفهما إلى حقبة الحرب الباردة علاقتهما التي كانت قد شهدت فتورا بسبب الأنشطة النووية الكورية الشمالية وتأييد بكين فرض عقوبات دولية على جارتها.وقال جينج إن الزيارة الأخيرة التي أجراها شي إلى بيونج يانج "أعطت دفعا جديدا" للمحادثات النووية.