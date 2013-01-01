أولياء أمور طلاب الثانوية بالغربية يفترشون الأرض انتظارا لأبنائهم

شهدت عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الغربية، افتراش العشرات من أهالي الطلاب، محيط اللجان، في انتظار أبنائهم، عقب خروجهم من الامتحانات، وسط حالة من الترقب والقلق.



كما شهد محيط اللجان تعزيزات أمنية مشددة وانتشار للأقوال بمحيط المدراس، وذلك لمنع أي أعمال من شأنها الخروج على القانون، أو تعكير صفو عملية الامتحانات.



ويؤدي امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الغربية اليوم نحو 34 الف 532 طالب وطالبة في مواد الأحياء والديناميكا والفلسفة والمنطق.



يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية، والأدبية، خلال الفترة الأولى بأداء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي 591 ألفًا و798 طالبا وطالبة، على النحو التالي: اللغة الصينية 56 طالبا وطالبة، واللغة الإسبانية 6 آلاف و161 طالبا وطالبة، واللغة الإيطالية 41 ألف و666 طالبا وطالبة، واللغة الألمانية 102 ألف و471 طالبا وطالبة، واللغة الفرنسية "439 ألف و253 طالبا وطالبة، واللغة الإنجليزية ألفان و191 طالبا وطالبة، وخلال الفترة الثانية يؤدون الامتحان في مادة التربية الوطنية بإجمالي 597 ألف و380 طالبا وطالبة.