ترامب يشكر الزعيم الكوري الشمالي على الاستجابة لدعوته للقاء

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على الاستجابة لدعوته التي أطلقها على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي والاجتماع معه في المنطقة المنزوعة السلاح.



وقال ترامب في الجانب الكوري الجنوبي من ما يطلق عليه " فري دوم هاوس، حيث يلتقى الرئيسان الآن " إذا كان الزعيم الكوري الشمالي لم يحضر، لكانت وسائل الإعلام سوف تجعلني أبدو سيئا للغاية".



جاء ذلك بعد لقاء الرئيسين وذلك بعد ان أعلن البيت الأبيض، مساء السبت، أن ترامب سيزور المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين الشمالية والجنوبية بشكل موجز اليوم الأحد، من دون إدراج لقاء مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ضمن برنامج الزيارة.