خطوة تفصل دينيس سواريز عن ناديه الجديد

أفادت شبكة راديو كتالونيا الإسبانية الإذاعية بأن خطوة واحدة تفصل لاعب الوسط الإسباني، دينيس سواريز، لاعب برشلونة الإسباني عن فريقه الجديد.



وعاد سواريز من جديد للبارسا بعد فترة إعارة لأرسنال الإنجليزي لم تكن ناجحة كما ينبغي، ليخرج من حسابات المدرب أرنستو فالفيردي في الموسم الجديد.



وأصبح اللاعب على مقربة من الانتقال للعب في صفوف فريق سيلتا فيجو الإسباني بداية من الموسم المقبل 2019 - 2020.



وأوضحت راك وان بأن برشلونة وسيلتا فيجو يضعان اللمسات الأخيرة على صفقة سواريز ومن المتوقع أن تحسم الأمور تماما خلال الساعات المقبلة.



ومن المنتظر أن يدفع سيلتا فيجو لخزينة برشلونة 15 مليون يورو بجانب الحوافز والإضافات للحصول على توقيع سواريز.