بالصور.. العثور على جثة شاب ملقاة فى مصرف بالبحيرة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، جهودها لكشف غموض عثور الأهالي بقرية كوم الطرفاية التابعة لمركز كفر الدوار، اليوم السبت، على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر ملقاة بإحدى المصارف.



وتلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى مدير إدارة البحث الجنائي، بالعثور على جثة شاب بدائرة مركز شرطة كفر الدوار.



وعلى الفور انتقل ضباط المباحث بمركز شرطة كفر الدوار، برئاسة الرائد أحمد الشرقاوي رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار وتبين عثور الأهالي على جثة "سعد.م" شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة بإحدى المصارف بمدخل قرية كوم الطرفاية التابعة للمركز في ظروف غامضة.



وتم نقل الجثة لمستشفى الشاملة بكفر الدوار، وجارى انتداب فريق من النيابة العامة والطب الشرعي لمعاينتها، وجارى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.