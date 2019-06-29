أولياء أمور طلاب الثانوية ينتظرون خروج أبنائهم بعد انتهاء الوقت

ينتظر أولياء أمور طلاب الصف الثالث الثانوي، أمام مدرسة عابدين، بمنطقة باب اللوق التابعة لمحافظة القاهرة، وذلك بعد انتهاء الوقت المحدد، حيث لم تفتح المدرسة أبوابها، وسط حالة من القلق من أولياء الأمور للاطمئنان على أولادهم.



توافد العديد من طلاب الثانوية العامة، منذ الصباح الباكر، اليوم السبت، على مدرسة عابدين، بمنطقة باب اللوق، التابعة لإدارة القاهرة التعليمية، محافظة القاهرة، لتأدية امتحان الجيولوجيا لطلاب شعبة علمي علوم، ومادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، وتفاضل وتكامل لطلاب علمي رياضة.



واصطحب عدد من الطالبات أولياء أمورهم للمدرسة، من أجل خلق روح الطمأنينة في نفوسهم، وحرصوا على الإمساك ببعض الملازم وأوراق المراجعات لإلقاء نظرة أخيرة عليها قبل دخول اللجان وبدأ الامتحان.