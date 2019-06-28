الجمعة 28 يونيو 2019 الموافق 25 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

الصحة

اللحوم المصنعة تزيد مخاطر الإصابة بمرض التوحد

الجمعة 28/يونيو/2019 - 10:06 م
جريدة الدستور
طباعة
أثبتت دراسة جديدة أن استهلاك الأغذية المصنعة من قبل النساء الحوامل قد يرتبط بزيادة مخاطر إصابة أطفالهن بالتوحد.

ووجد الباحثون أن كميات كبيرة من حمض البروبيونيك المستخدم في إنتاج الأطعمة المصنعة يمكن أن تلحق الضرر بخلايا المخ في الجنين، الأمر الذي قد يؤدي إلى مرض التوحد، وفقا لدراسة نشرت في دورية علمية.

وقال صالح ناصر، الباحث في جامعة سنترال فلوريدا ومؤلف الدراسة- في بيان صحفي- "أظهرت الدراسات مستوى أعلى من حمض البروبيونيك (PPA) على عينات البراز من الأطفال المصابين بالتوحد، وأن الميكروبيوم الهضمي لدى الأطفال المصابين بالتوحد مختلف" مع ملاحظة أن الأطفال المصابين بالتوحد غالبًا ما يعانون من متلازمة القولون العصبي ومشاكل أخرى في المعدة.

وقد قارن ناصر الاختلافات في بكتيريا الأمعاء بين الأشخاص المصابين بالتوحد والأشخاص الذين لا يعانون منها- لقد رأى أن حمض البروبيونيك"( PPA) يبدو أنه يلعب دورًا مهمًا في خلق هذا الاختلاف.

يستخدم حمض البروبيونيك (PPA) لإطالة العمر الافتراضي للأغذية المعلبة ومنع العفن من النمو على الخبز والجبن. ولكن يمكن للحمض أيضًا تقليل عدد الخلايا العصبية التي يستطيع دماغ الجنين تطويرها، يمكن أن ينتج حمض البروبيوني (PPA)، الذي يتم إنتاجه بشكل طبيعي في المعدة، بكثرة عند الحمل.

عندما تأكل الأم المتوقعة الأطعمة المصنعة، يمكن أن تزيد إنتاج حمض البروبيونيك PPA، أكثر، مما يتسبب في عبور الحمض إلى الجنين.

ويقطع الحمض توازن الخلايا في المخ عن طريق الإفراط في إنتاج الخلايا الدبقية وتقليل الخلايا العصبية وتساعد الخلايا الدبقية على تعزيز وظيفة الخلايا العصبية ولكن الكثير منها، يمكن أن يعطل اتصال تلك الخلايا العصبية ويسبب التهاب الدماغ.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

خاص.. الأهلى يرسل عقد كهربا للمحامي قبل الإعلان عن الصفقة

منذ ساعة

السيسي يشارك في مأدبة عشاء رئيس الوزراء الياباني على هامش قمة العشرين

منذ حوالي 5 ساعات

نقابة البترول تتفق مع "شلمبرجير" على الأرباح السنوية للعاملين

منذ حوالي 8 ساعات

مميش: قناة السويس تسجل رقما قياسيا في أعداد وحمولات السفن العابرة

ads

الصور

image description

اكتشاف أثري جديد وافتتاح هرم اللاهون بالفيوم

image description

فرحة لاعبى الجزائر بعد الفوز على السنغال فى أمم إفريقيا

image description

مباراة الجزائر والسنغال فى أمم إفريقيا

image description

الكشف على 1339 مواطن بالمجان بإحدى قرى نصر النوبة بأسوان (صور)

image description

واحدة لصلاح وأخرى للمحمدي.. شيف يصمم "تورتات" لهدّافي المنتخب

ads

الأكثر قراءة

طائرة تجسس تصوّر سيدات بغرف نومهن في بنها.. والأمن يضبط الفاعل

بسبب صلاح.. اتحاد الكرة يكذب نفسه

فيفي عبده تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

جنش خارج بطولة أمم أفريقيا.. ويغيب 8 أشهر

ستوديو

شاهد.. رقصة رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا

توفيق عكاشة يهاجم أجيري: "أفشل مدرب" (فيديو)

إصابة "جنش" حارس المنتخب بوتر "إكليس" وخروجه من المعسكر

شاهد.. شاروخان وابنته بالأبيض والأسود في أحدث ظهور لهما

رياضة

مدرب كوت ديفوار: زاها سيشارك في اللقاء المقبل أمام نامبييا

اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين مع ارتفاع درجة الحرارة فى باريس

مدرب المغرب: سعيد بالفوز على كوت ديفوار.. وهدفنا التتويج بلقب البطولة الإفريقية

كمارا": الأخطاء سبب الخسارة من المغرب وهدفنا التأهل للدور الثاني

منوعات

تأثير وسائل التواصل على الصحة العقلية.. نتائج مفاجئة

ديروتا.. تل السحر والتاريخ والفنون في أحضان إيطاليا

علماء: تغير المناخ يهدد الآثار الإغريقية في اليونان

"سان فرانسيسكو" أول مدينة أمريكية تمنع بيع السجائر الإلكترونية

إسلام سياسي

داعش ينشر تفاصيل استهداف قاعدة عسكرية بالفلبين

ألمانيا تعلن دعمها لـ" أفغانستان" ضد حركة طالبان الإرهابية

كيف تواصلت جماعة الإخوان مع 6 إبريل؟.. خبير أمني يكشف

فضائح أخلاقية على قنوات الإخوان الإرهابية

مقالات الرأي
صفاء النجار
يونيو والممر بين الهزيمة والنصر «1»
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «6»
د.كريمة الحفناوى
تحية لنضال الشعب الفلسطينى البطل
ماجد حبته
قمة العشرين.. توترات وتسويات
المزيد
ads

الثقافة

"الترجمة المعمارية".. حلقة نقاشية في بيت المعمار المصري

"ختان الإناث" و"سيناء والتنمية".. ندوات بالحرية للإبداع

"البيئة البدوية وعاداتها التراثية".. بثقافة البحر الأحمر‬

حكاية أحمد سعيد مع الرئيس الليبي: طلبنى القذافي ليسمع صوتي.. والسادات قال لى: أنت حمار

صفحتنا ع الفيس بوك