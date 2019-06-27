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خروجات الصيف وزيادة الوزن.. إزاي تتجنبيها

الخميس 27/يونيو/2019 - 10:43 م
جريدة الدستور
رشا نصر
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في فصل الصيف ومع قدوم الإجازات والخروجات الكثيرة للتنزة والمصايف، ما يضطرنا معظم الوقت إلى الأكل في المطاعم، وزيادة الوزن دون أن نشعر، ولكي تتجنبي هذه الزيادة وتقضين أوقات ممتعة، إليكى هذه النصائح:

1- اختيار المطعم المناسب من حيث مستوى النظافة، والخدمة، والوجبات المقدمة بالاطلاع على لائحة خيارات الطعام، وتحديد نوع الوجبة وكميتها.

2- تناول وجبة خفيفة وصحية قبل الذهاب إلى المطعم، مثل حبة من الفاكهة الموسمية، أو الفشار الخالي من الزبدة والنكهات الصناعية، لتنشيط الأيض وصد الشهية، مثل القرفة.

3- شرب الماء قبل وأثناء تناول الوجبة، يساعد على الشعور بالشبع بشكل أسرع.


4- لا تتركي لطفلك مطلق الحرية لاختيار وجبته في المطعم، بل اطلبي لائحة الطعام الخاصة بالأطفال، وقولي لطفلك: لنختر سويًا الوجبة، ونتساعد في تناولها لأنني لا أستطيع إنهاءها لوحدي"..


5- عدم نقد الطعام الصحي أمام أطفالك

6- من المهم اختيار الوجبة ذات الدهون المشبعة القليلة، وكذلك الحال مع الصلصات الدسمة، مثل الكريمة البيضاء، ويفضل اختيار اللحوم المطهية بطريقة الشي والبخار.


7- يجب عدم الاشتغال أثناء تناول الطعام بالحديث، فمضغ الطعام جيدًا سيسهل الهضم من خلال تحسين إفراز الإنزيمات الهاضمة.


8- طلب الوجبة قبل الجميع قد يساعد في عدم التأثر بقراراتهم.

9- مشاركة المجموعة في المقبلات.

10- تجنب طلب الحلويات بعد وجبة رئيسية دسمة، ويمكن الاكتفاء بطلب كوب من الشاي الأخضر، أو القهوة، وفي حال الرغبة في تناول الحلويات يفضل مشاركة المجموعة في طلب واحد.

11- تجنب المطاعم التي تقدم البوفيه المفتوح.


12- تجنب اختيار الحساء المحتوي على الكريمة، أو السلطات الغنية بالصلصات الدسمة. فكل ملعقة إضافية من الدهون تحتوي على 45 سعرة إضافية.

13- استبدل صلصات السلطة الدسمة بالخل وزيت الزيتون، والابتعاد عن السلطة المحتوية على المايونيز والباستا.


14- غالبية المطاعم تقدم الخبز الحار مع الزبدة، أو مع الزيتون المطحون، وتناول هذه الوجبة نتيجته سعرات حرارية إضافية عن السعرات المناسبة.

15- تناول الدجاج دون جلد، واللحوم الخالية من الدهن، مثل اللحم، والأسماك.

16- اختيار البطاطا المشوية، أو المهروسة دون إضافة الملح، أو الزبدة، بدلًا من رقائق البطاطا المقلية، أو البطاطا المهروسة المملوءة بالدسم.

17- اختيار المطاعم التي تحرص على وضع المعلومات الغذائية والسعرات الحرارية على الوجبة.

18- إذا كانت وجبتك لا تحتوي على الخضار، فيمكنك طلب طبق جانبي من الخضراوات المطهية على البخار، مثل البروكلي، أو الهليون، والتنبيه على عدم إضافة الزبدة.


19- الحرص قدر الإمكان على عدم تناول وجبات دسمة في وقت متأخر، أو قبل النوم بفترة قصيرة.

20 - ممارسة رياضة المشي بما لا يقل عن الساعة.

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