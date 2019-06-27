كارمن سليمان: اختار مجموعة من الأغنيات لتقديمها في ألبوم خليجي

قالت المطربة كارمن سليمان إنها تقضي هذه الفترة في اختيار مجموعة من الأغاني المعروضة عليها من قبل شعراء ومؤلفين كثر.



وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه من المقرر أن تطلق الفترة المقبلة ألبوم غنائي باللهجة الخليجية.



وأكدت أنه ما زال الوقت مبكرا حتى الآن للإعلان عن موعد طرح الألبوم، مشيرة إلى أنها ما زالت في اللتحضيرات الأولية له.

