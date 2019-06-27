بالصور.. هبة يوسف تتألق فى حفل استاد ديونز بالشيخ زايد

أحيت المطربة الشابة هبة يوسف، افتتاح احتفالية وطنية رائعة داخل استاد ديونز بالشيخ زايد، تحت رعاية رجل الأعمال الدكتور خالد معتوق.



وشهد الحفل إقبال كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، والمجتمع أشهرهم خالد بيبو، فتحي مبروك، خالد عليش، والإعلامي محمد عامر وأخرون.



وغنت هبه يوسف، مجموعة من أغانيها التي تفاعلت معه الجمهوري، وقاموا في نهاية الحفل بالتقاط الصور التذكارية، كما تفاعل معها الحمهور بالغناء والتصفيق الشديد.



وقام كل من الحضور بيبو ومبروك وعليش بالتقاط الصور مع المطربة، بعد أن قدم عدد من الأغنيات الشعبية والرومانسية والوطنية.



وكانت قد خضعت المطربة "هبة يوسف" نجمة آراب أيدول لجلسة تصوير جديدة ذات إطلالة مميزة بتوقيع مصممة الأزياء سارة طايل.