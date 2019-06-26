غدا.. أوبرا الإسكندرية تقدم مختارات غنائية من أفلام ديزني العالمية

تقدم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، غدا الخميس، حفلا فنيا لفرقة أوبرا القاهرة، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".



يتضمن برنامج الحفل مختارات غنائية من أشهر أفلام والت ديزني العالمية، يصاحبها تابلوهات راقصة، ومقاطع من أفلام الجمال النائم، الأسد الملك، هرقليز، مولان، علاء الدين، انستازيا، أحدب نوتردام، الجميلة والوحش، وفروزين.



الحفل من إخراج حازم رشدي وهشام الطلى، ويشارك فيه نجوم الفرقة إيمان مصطفي، رضا الوكيل، تحية شمس الدين، وليد كريم، رشا طلعت، مصطفي محمد، داليا فاروق، عبد الوهاب السيد، جولي فيظي، انجي محسن، هشام الجندي، جاكلين رفيق، جيهان فايد، عزت غانم، الهامي أمين، نورستا المرغني، تامر توفيق، إبراهيم ناجي، برهان الدين فاروق، أسامة علي، أسامة جمال، علياء زهني، ليلى إبراهيم.



تجدر الإشارة إلى أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميًا عام١٩٦٤، قدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، يضم الريبورتوار الخاص بها اكثر من٣٢ رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرة تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.