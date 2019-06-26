26 يوليو.. حفل إنشاد ديني لـ"التهامي" في ساقية الصاوي

يستعد الشيخ محمود التهامي، لإحياء حفل إنشاد ديني، في السابعة والنصف مساء الجمعة الموافق 26 يوليو المقبل، بقاعة الحكمة بساقية الصاوي في الزمالك.



والشيخ محمود ياسين التهامي، يعد أحد أبرز المنشدين بمصر، واشتهر بغناء القصائد الدينية والإنشاد، تخرج في كلية اللغة العربية، درس بمعهد الكونسيرفيدور، وقدم العديد من الحفلات داخل مصر وخارجها، وهو مؤسس ورئيس نقابة الإنشاد الديني والابتهالات في مصر، وتبع ذلك تأسيس مدرسة الإنشاد، وله أكثر من 28 ألبومًا بالأسواق.



ومن آخر أعماله: ألبوم "رسمتك يا حبيبى" من كلمات وألحان الشيخ محمود التهامى، ويضم 8 أغنيات هي: رسمتك حبيبى، يارفاق الصبر أيام عمرى، قاضى الغرام، نداء المحبة، طائر البان، تعالوا بنا، يا ساكنا بهواه.