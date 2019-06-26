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الثقافة

43 عاما على رحيل صالح جودت فى احتفالية بيت الست وسيلة غدا

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 08:42 ص
بيت الست وسيلة
بيت الست وسيلة
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أعلن بيت الشعر العربي عن إقامة أمسية لشعراء الجامعات، ببيت الست وسيلة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في تمام الساعة الرابعة مساء غد الخميس، يعقبها في السادسة مساءً فقرة عن الشاعر "صالح جودت"، بمناسبة مرور 43 عامًا على ذكرى رحيله.

كما يقيم صالون للشاعر الكبير أحمد عبدالمعطى حجازي، يناقش فيه التجربة الشعرية للشاعر حسن طلب من خلال ديوانه "إنجيل الثورة وقرآنها".

يستضيف الصالون عددًا من الشعراء، هم:-
أحمد عبدالمعطي حجازي، وحسن طلب، وأحمد درويش، ومحمد سلامة، ومحمد السيد إسماعيل، وأحمد حسن.. الصالون من تقديم الشاعر: السماح عبدالله.

صالح جودت، شاعر مصري راحل ولد في 12 ديسمبر عام 1912، القاهرة.

وتوفى بها عام 1976 عن أربعة وستين عامًا حافلة بالتغني في حب مصر والعالم العربي.

صدرت له عدة دواوين منها:-
ديوان صالح جودت (1934)، ألحان مصرية(1968)، الله والنيل والحب (1973).

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