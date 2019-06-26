فى خدمتك.. كيف تستخرج بدل فاقد لبطاقة التموين؟

أصبحت بطاقة التموين من الأشياء الأاساسية التى نحرص على اقتنائها، ويتسائل الكثيرون ماذا نفعل إذا فقدنا هذه البطاقة، لذا نقدم لكم من خلال هذه السطور كيفية استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين، كما أعلنتها وزارة التموين والتجارة على الموقع الرسمى لها وهى:



إجراءات الاستخراج

- يقوم المواطن في حالة سرقة البطاقة التموينية أو فقدها بالاتصال الفورى بمركز خدمة العملاء على رقم 19765 أو الإبلاغ بمركز الخدمة حتى يتم الوقف الفورى لها.

• يقوم مركز خدمة العملاء الخاص بالشركة المنفذة بتسجيل طلب المواطن فى نموذج خاص باستقبال طلبات، مكالمات خدمة العملاء مع تنفيذ الوقف الفوري للبطاقة.

• تقوم الشركة المنفذة بوقف عمل البطاقة ويتم إبلاغ المواطن بأنه سيتم وقف البطاقة مؤقتا لمدة ثلاث أيام عمل رسمية.

• يقوم المواطن بتحرير طلب رسمى فى مكتب التموين التابع له لعمل بطاقة جديدة وإلغاء التعامل مع البطاقة القديمة نهائيا ولكن فى حالة عدم تقديم صورة الطلب خلال الثلاث أيام يتم إعادة تشغيل البطاقة تلقائيا.

• تقوم الشركة المنفذة بتسليم البطاقة الجديدة إلى مكتب التموين مرفق بها تقرير مفصل موضح به البيانات الخاصة للبطاقة الحديثة.

• يقوم مكتب التموين بمراجعة البيانات التي تم تعديلها (محتوى نموذج الخدمة) مع البيانات المدرجة بقاعدة البيانات والتأكد من إجراء التعديلات.

• يقوم مكتب التموين بتسليم المواطن البطاقة الجديدة بعد توقيعه على التقرير المفصل الذي يحتوى على اسم صاحب البطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة عدد المستفيدين تاريخ الاستلام اسم البدال.

• يقوم المواطن باستلام الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة من مركز الخدمة.

• يقوم المواطن بصرف المقررات التموينية من البدال الشهر التالي لإصدار البطاقة.