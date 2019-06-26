الأربعاء 26 يونيو 2019 الموافق 23 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

لايف ستايل

فى خدمتك.. كيف تستخرج بدل فاقد لبطاقة التموين؟

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 04:15 ص
جريدة الدستور
مرام سعيد
طباعة
أصبحت بطاقة التموين من الأشياء الأاساسية التى نحرص على اقتنائها، ويتسائل الكثيرون ماذا نفعل إذا فقدنا هذه البطاقة، لذا نقدم لكم من خلال هذه السطور كيفية استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين، كما أعلنتها وزارة التموين والتجارة على الموقع الرسمى لها وهى:

إجراءات الاستخراج
- يقوم المواطن في حالة سرقة البطاقة التموينية أو فقدها بالاتصال الفورى بمركز خدمة العملاء على رقم 19765 أو الإبلاغ بمركز الخدمة حتى يتم الوقف الفورى لها.
• يقوم مركز خدمة العملاء الخاص بالشركة المنفذة بتسجيل طلب المواطن فى نموذج خاص باستقبال طلبات، مكالمات خدمة العملاء مع تنفيذ الوقف الفوري للبطاقة.
• تقوم الشركة المنفذة بوقف عمل البطاقة ويتم إبلاغ المواطن بأنه سيتم وقف البطاقة مؤقتا لمدة ثلاث أيام عمل رسمية.
• يقوم المواطن بتحرير طلب رسمى فى مكتب التموين التابع له لعمل بطاقة جديدة وإلغاء التعامل مع البطاقة القديمة نهائيا ولكن فى حالة عدم تقديم صورة الطلب خلال الثلاث أيام يتم إعادة تشغيل البطاقة تلقائيا.
• تقوم الشركة المنفذة بتسليم البطاقة الجديدة إلى مكتب التموين مرفق بها تقرير مفصل موضح به البيانات الخاصة للبطاقة الحديثة.
• يقوم مكتب التموين بمراجعة البيانات التي تم تعديلها (محتوى نموذج الخدمة) مع البيانات المدرجة بقاعدة البيانات والتأكد من إجراء التعديلات.
• يقوم مكتب التموين بتسليم المواطن البطاقة الجديدة بعد توقيعه على التقرير المفصل الذي يحتوى على اسم صاحب البطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة عدد المستفيدين تاريخ الاستلام اسم البدال.
• يقوم المواطن باستلام الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة من مركز الخدمة.
• يقوم المواطن بصرف المقررات التموينية من البدال الشهر التالي لإصدار البطاقة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

كارثة في الأذان الموحد.. إذاعة الفجر بدلا من العشاء

منذ حوالي 10 ساعة

نبيل معلول: تمنيت انضمام ثلاثي الأهلي والزمالك لقائمة منتخب مصر

منذ حوالي 17 ساعة

سر الدقيقة 77 في مباراة مصر والكونغو غدًا.. "الشهيد منسي" كلمة السر

منذ حوالي 21 ساعة

ضبط "خطة الأمل" الإخوانية.. وزياد العليمى على رأس المتورطين

ads

الصور

image description

مباراة الكاميرون وغينيا بيساو فى أمم إفريقيا

image description

بالصور.. انطلاق دورات إعداد القادة لطلاب جامعة المنيا

image description

مسئولو المنيا يشيدون بدور الجامعة في إنجاز أعمال تطوير الكورنيش

image description

أجيرى يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مبارة مصر والكونغو

image description

التضامن: "مسرح وسينما شارع" لمناقشة قضية التدخين والزيادة السكانية

ads

الأكثر قراءة

"بطل فشنك".. الدستور تكشف القصة الكاملة لـ"نصاب الشهامة" بالإسكندرية

"سمراء بيّض الله جسدها أثناء الغسل وتحركت بعد الموت".. الإخوان فقدوا عقلهم بموت مرسي

ميسي الإيراني يغتصب 20 سيدة

مصادر: التحرى عن سياسيين متورطين فى "تنظيم الأمل" الإرهابى

ستوديو

شاهد.. كيف سخر أسامة كمال من هزيمة أردوغان في أسطنبول؟

مبروك عطية: يحق للأم أن تطلب من ابنها تطليق زوجته في هذه الحالة (فيديو)

غارة جوية كانت سببًا في دخول زهرة العلا مجال التمثيل

دبلوماسي: الإخوان ليسوا مسلمين.. والدين برئ منهم (فيديو)

منوعات

كيف تمنع الشركات من استغلال بياناتك؟

كندي يحطم رقمًا قياسيًا لأطول فترة يمضيها في الفضاء

قائمة بأفضل 5 سيارات في السعودية والأكثر مبيعًا

كيف تتحكم درجات الحرارة في أحلامنا؟

إسلام سياسي

تقرير لمرصد الأزهر عن الفقر والإرهاب والعلاقة الآثمة بينهما

باحث: خسارة حزب أردوغان ضربة لمشروعه الإسلامي فى الشرق الأوسط

السلطات المغربية تعلن تفاصيل مخطط خلية مراكش الإرهابية

اجتماعات مكثفة لحزب أردوغان بعد خسارة انتخابات إسطنبول

مقالات الرأي
منى رجب
مغزى حضور الشباب والشابات افتتاح كأس الأمم الإفريقية
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية
ثروت الخرباوي
الجاسوس مرسى.. هل صلى الله عليه وسلم؟!
ماجد حبته
السفير الإسرائيلى الرابع عشر
المزيد
ads

الثقافة

نهرو أول من أعلنه عبدالناصر بقرار تأميم القناة

"أعلام أسيوط من المشاهير".. ندوة بثقافة أحمد بهاء

"حكاية وطن ولحظات فارقة".. عرض سينمائي للأطفال بثقافة جنوب سيناء

وزيرة الثقافة ناعية "النجار": قدم أعمالًا لامست وجدان أبناء الوطن

صفحتنا ع الفيس بوك