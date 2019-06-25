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رياضة

منتخب نيجيريا يؤدي تدريبه الرئيسي استعدادا لغينيا بأمم أفريقيا

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 08:02 م
جريدة الدستور
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أدى منتخب نيجيريا مرانه الرئيسي على ملعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية؛ استعدادا لمواجهة منتخب غينيا، والمقرر لها غدا الأربعاء، على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية لمنتخبات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويتصدر منتخب نيجيريا جدول ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على منتخب بوروندي في المباراة الأولى بهدف دون رد.

وتضم المجموعة منتخبات نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي.

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