نبيل معلول: تمنيت انضمام ثلاثي الأهلي والزمالك لقائمة منتخب مصر

واصل نبيل معلول المدير الفني السابق لنادي الدحيل القطري الهجوم على الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس؛ بسبب استبعاد علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي من منافسات كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر.



وتعثر منتخب تونس بالتعادل مع أنجولا بهدفٍ لمثله في المباراة الأولى للفريقين التي أقيمت بالأمس على أرضية ملعب استاد السويس، ضمن منافسات المجموعة الخامسة.



وقال نبيل معلول خلال مداخلة هاتفية عبر أثير إذاعة "راديو إنيرجي": "عندما كنت مديرًا فنيًا للمنتخب التونسي كان في المرتبة الرابعة عشر وصعد كأس العالم وهزم منتخب مصر، والانتقادات التي وجهت لي آنذاك خارج نطاق الكرة".



وتابع: "بالأمس، منتخب تونس كان خارج نطاق الخدمة ولم يقدم هذا المستوى منذ 20 عامًا، لقد واجه مدرب نسور قرطاج أنجولا بنفس الفلسفة التي لعب بها أمام كرواتيا وديًا وهذا لا يصح للفارق الكبير بين الفريقين، كان لابد أن يكون هناك هجوم أكثر شراسة بالأمس".



وأضاف مدرب تونس السابق: "آلان جيريس ترك اللاعبين أصحاب الفنيات على دكة الاحتياط مثل أنيس البدري وفرجاني ساسي في مباراة أنجولا".



وأردف: "الكل يعلم أن قوة نسور قرطاج تكمن في الناحية اليسري بسبب يوسف المساكني وعلي معلول، وكل منافسي تونس كانوا يركزون على هذه الجبهة لإيقافها، ولكن الآن لا توجد نزعة هجومية أو فنية للفريق".



وأكمل: "استبعاد علي معلول لم يكن لأسباب فنية كما ادعى آلان جيريس، أنا لست مجنونًا أو أبلهًا لأن لاعب الأهلي هو أفضل ظهير أيسر في إفريقيا".



واستأنف: "المدرب لابد أن يكون لديه شخصية ولا يجب أن يعتمد فقط على الأسماء، وكلامي للمنتخب المصري أيضًا، اللاعب صاحب الأداء والمستوى العالي لابد أن يشارك أما صاحب الاسم الكبير فيجب استبعاده لو لم يكن في حالته".



واسترسل: "طريقة لعب منتخب مصر ولمساته الفنية التي أصبحت موجودة، بجانب الكثافة الجماعية في منتصف ملعب الخصم تحتاج لوجود رمضان صبحي ومحمود كهربا كونهما قادران على مراوغة الخصم".



وأوضح: "كنت أتمنى أن يكون أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي موجودًا؛ لأنه يمتلك النزعة الهجومية التي ستفيد منتخب مصر عندما يكون أمامه محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي".



واختتم متحدثًا عن تمركز عبدالله السعيد صانع ألعاب مصر: "يجب عليه أن يتمركز في المنطقة الدفاعية ليعطي صلاح الحرة الهجومية حتى لا يجعله مضطرًا للارتداد إلى الخلف في كل لعبة".