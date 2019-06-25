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رياضة

الأهلى يقنع طاهر لخلافة رمضان صبحي

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 04:14 م
جريدة الدستور
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كثف جهاز الكرة بالنادي الأهلي، اتصالاته خلال الساعات الماضية، من أجل إقناع طاهر محمد طاهر بارتداء قميص الأحمر خلال الموسم المقبل.

وبحسب وسائل إعلامية فإن جهاز الكرة بالأهلي، أغرى اللاعب بخلافة رمضان صبحي، والمشاركة بشكل أساسي، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تخوف طاهر في الفترة الماضية من الانتقال للنادي، بسبب وجود كثرة عددية للاعبي الوسط والأجنحة.

ويسعى الأهلي لإقناع طاهر محمد طاهر، بتأجيل التفكير في الاحتراف الأوروبي، لحين الانتقال للقلعة الحمراء، والمشاركة مع الفريق.

ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة، جلسة حاسمة بين إدارة الأهلي، وصلاح محسن، رئيس المقاولون العرب، لوضع الرتوش الأخيرة بشأن الصفقة، حيث عرض الأحمر مقابلًا ماديًا مع بعض لاعبيه لإتمام الصفقة.

يذكر أن مفاوضات الأهلي مع هيديرسفيلد، بشأن ضم رمضان صبحي نهائيًا تعثرت، بسبب عدم الاتفاق على الأمور المادية.

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