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رياضة

عرض جديد يغرى "توتى" لاستكمال مسيرته الكروية

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 04:08 م
توتي
توتي
وكالات
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حصل النجم الإيطالى فرانشيسكو توتي، على فرصة لاستكمال مسيرته الكروية من خلال عرض مفاجئ قدمه له أحد الأندية الإنجليزية.

وذكرت صحيفة "ذا صن" نقلَا عن مصادر صحفية إيطالية، أن ليدز يونايتد قدم عرضًا لتوتي البالغ من العمر 42 عامًا، للعب في صفوفه ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى (تشامبيونشيب).

وكان توتي قد اعتزل اللعب قبل عامين ليتسلم منصب مدير الكرة في روما، لكنه أنهى قبل أيام علاقة دامت 30 عاما مع النادي الإيطالى، بعدما اتهم مسؤولي النادي بطعنه من الخلف.

وتشير التقارير إلى قيام رئيس نادي ليدز، الإيطالى أندريا رادريزاني، بالتواصل بالفعل مع توتي وعرض عليه العودة عن قرار اعتزاله.

ونقل موقع "توتو ميركاتو ويب" عن الدولي الإيطالي السابق ماركو بورييلّو، الذي قضى فترة من الوقت برفقة توتي هذا الصيف قوله: "أعرف أن قائدًا معروفًا في فريق إنجليزي قدم عرضًا لإعادة توتي إلى الملاعب، رادريزاني من ليدز؟ لا أعلم".

أما شبكة "فوكس إيطاليا"، فأكدت بالفعل أن النادي الذي كان يقصده بورييلّو هو ليدز، وتأتى هذه الأنباء، بعد يومين من ربط اسم النادي الإنجليزي بالتعاقد مع الحارس الإيطالي الخبير جيانلويجي بوفون.

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