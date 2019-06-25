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رياضة

"ماجر" يرفض مقارنته بمحرز

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 03:20 م
جريدة الدستور
وكالات
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رفض أسطورة الكرة الجزائرية رابح ماجر، مقارنته بالنجم رياض محرز لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأكد "ماجر" أن كلًّا منهما له مميزات داخل الملعب، وأن المقارنة ستكون ظالمة في ظل تغير المعطيات في الوقت الحالي مقارنة بالسنوات الماضية، وأنه يثق في قدرة "محرز" على الذهاب بمحاربي الصحراء بعيدًا في البطولة الأفريقية.

وحقق المنتخب الجزائري الفوز في الجولة الأولى على نظيره الكيني بهدفين نظيفين، ويلتقي في المباراة المقبلة مع المنتخب السنغالي.
يلعب المنتخب الجزائري في المجموعة الثالثة برفقة منتخبات، السنغال وكينيا وتنزانيا، ويخوض مبارياته على ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

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