أنس جابر تتأهل إلى ثمن نهائي بطولة إيستبورن للتنس

تأهَّلت التونسية أنس جابر، اليوم الثلاثاء، إلى ثمن نهائي بطولة إيستبورن الإنجليزية المفتوحة للتنس.



جاء تأهل أنس المصنفة الـ62 عالميًا، بعد الفوز بالدور الثاني على لاعبة لوكسمبورج ماندي مينيلا بمجموعتين لمجموعة بواقع (2-6)، (6-2)، (6-1) بعد ساعة و18 دقيقة من اللعب.



كانت البطلة التونسية، أزاحت في الدور الأول للبطولة التي تبلغ مجموع جوائزها 998 ألف دولار، الروسية أفجينيا رودينا بمجموعتين لمجموعة.



وستواجه أنس غدًا الأربعاء، في الدور الثالث الفائزة في اللقاء الذي سيجمع اليوم بين اليونانية ماريا ساكاري المصنفة الـ32 عالميًا، والبريطانية جوانا كونتا المصنفة الـ19عالميًا.