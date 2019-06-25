الثلاثاء 25 يونيو 2019 الموافق 22 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

رياضة

أنس جابر تتأهل إلى ثمن نهائي بطولة إيستبورن للتنس

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 03:12 م
التونسية أنس جابر
التونسية أنس جابر
وكالات
طباعة
تأهَّلت التونسية أنس جابر، اليوم الثلاثاء، إلى ثمن نهائي بطولة إيستبورن الإنجليزية المفتوحة للتنس.

جاء تأهل أنس المصنفة الـ62 عالميًا، بعد الفوز بالدور الثاني على لاعبة لوكسمبورج ماندي مينيلا بمجموعتين لمجموعة بواقع (2-6)، (6-2)، (6-1) بعد ساعة و18 دقيقة من اللعب.

كانت البطلة التونسية، أزاحت في الدور الأول للبطولة التي تبلغ مجموع جوائزها 998 ألف دولار، الروسية أفجينيا رودينا بمجموعتين لمجموعة.

وستواجه أنس غدًا الأربعاء، في الدور الثالث الفائزة في اللقاء الذي سيجمع اليوم بين اليونانية ماريا ساكاري المصنفة الـ32 عالميًا، والبريطانية جوانا كونتا المصنفة الـ19عالميًا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

"بطل فشنك".. الدستور تكشف القصة الكاملة لـ"نصاب الشهامة" بالإسكندرية

منذ ساعة الا ربع

أسوأ الاحتمالات.. مصر تواجه السنغال أو الجزائر بدور الـ16 في 3 حالات

منذ حوالي 4 ساعات

التحقيق في أكبر قضية غسيل أموال بالشركة المصرية الكويتية (مستندات)

منذ حوالي 8 ساعات

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2019

ads

الصور

image description

أجيرى يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مبارة مصر والكونغو

image description

التضامن: "مسرح وسينما شارع" لمناقشة قضية التدخين والزيادة السكانية

image description

ماجد المصرى وخالد سرحان ورياض الخولى فى العرض الخاص لـ"قهوة بورصة مصر"

image description

البابا تواضروس ونجوم الفن والسياسة على حفل العائلة المقدسة بالمنارة

image description

صور طريفة لجمهور جنوب إفريقيا

ads

نجم الساعة

"الدستور" تشارك فى ملتقى الإعلاميات الرياضيات العربيات

أهم الأخبار

إيران ترفض الحوار مع أمريكا بعد فرض عقوبات جديدة عليها

العراق.. مقتل 14 عنصرًا من داعش فى عملية أمنية بكركوك

أسماء الفائزين بجائزة التفوق فرعي الفنون والآداب

"القوى العاملة" تعلن توافر 50 فرصة عمل بالدقي

رياضة

دورتموند يستهدف نجم وسط ريد بول النمساوي

نيجيريا تهدد بالانسحاب من أمم افريقيا

إصابة حمادى أحمد تبعده عن الملاعب لنهاية الموسم

"كاف" يرفض استبدال مهاجم الكاميرون المستبعد بسبب الإصابة

منوعات

صورة تكشف عن تفاصيل عن شخصيتك

ارتفاع درجات الحرارة بألمانيا تؤدي إلى زيادة بيع مراوح التهوية

"هواوي" تورط "فيديكس" بحرب ضد ترمب في محاكم أميركا

مسح: الديمقراطية أقل من توقعات نصف سكان العالم

مقالات الرأي
محمد العسيري
رسايل شاب لا أعرفه فى كأس الأمم
لا أزعم أننى رجل رياضى.. طول عمرى بحلم.. أحلم بأن أكون رياضيًا.. لكن الأمر لا يزيد عن كونه حلمًا.. مثل عشرات الملايين فى بلادى.. أحب الكرة ونجومها.. وبالطبع كانت لنا صولات وجولات أيام الطفولة مع ...
لواء-حمدى-البطران
القذافى.. الوهم والأسطورة
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه «4»
القس-رفعت-فكرى
البتر التناسلى للإناث.. عملیة جزارة لا طهارة
المزيد

الصحة

السهر يؤثر على خصوبة الرجال

أجبان مصنوعة من بكتيريا بشرية

احذر.. الوجبات السريعة تسبب العقم للرجال

5 فواكه لمنع تساقط الشعر

ads

صفحتنا ع الفيس بوك