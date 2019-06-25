مدرب مدغشقر : نحترم منتخب بوروندي وتركيزنا في أفضل حالاته

قال الفرنسي نيكولا ديبوي المدير الفني لمنتخب مدغشقر لكرة القدم إن فريقه استفاد كثيرا وتعلم جيدا من مباراته أمام منتخب غينيا ويستعد جيدا لمواجهة منتخب بوروندي الذي يراه فريقا جيدا.



ويلتقي منتخبا مدغشقر وبوروندي بعد غد الخميس ضمن منافسات المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس أمم أفريقيا (كان 2019) المقامة حاليا في مصر.



وقال ديبوي ، في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الاثنين ، : "لدينا مران ختامي غدا ويجب أن نكون مستعدين نفسيا وبدنيا لأهمية المباراة كونها أمام فريق قوي".



وأضاف : "بوروندي منافس قوي مثلنا. الخطر يأتي إذا أعطينا تلك المباراة أقل من حقها. نحترم المنافس وأرفض التقليل من قوته. منتخب بوروندي يمتلك مهارات دفاعية وهجومية قوية جدا".



وأشار : "نحن هنا في كأس الأمم الأفريقية وهو مكسب لنا في حد ذاته وتم بفضل اللاعبين. ويجب أن نركز في مواجهة بوروندي" مشيرا إلى أن لاعبي مدغشقر في أفضل حالة فنيا وبدنيا. نحن جاهزون وحصلنا علي قسط من الراحة والتعافي عقب مباراة غينيا ونتطلع للحفاظ علي نفس الأداء في المباراة الأخيرة ونركز على إيجابيات ما قدمناه. واجبنا أن نقوم بالعمل الجيد والقوى والتركيز في التفاصيل".



وقال ديبوي : "اللاعب جيرمي مورييل يخضع حاليا للتأهيل وهو أحد أهم اللاعبين بفريقنا ويتحسن بسرعة".



وأضاف : "لا أجد صعوبة في التعامل مع اللاعبين. منتخب مدغشقر ليس فريق النجم الواحد بل يمتلك عدة نجوم بينهم تناغم يعملون بروح الفريق".



ويشارك منتخبا مدغشقر وبوروندي في النهائيات للمرة الأولى في التاريخ.



واستهل منتخب مدغشقر مسيرته في البطولة بتعادل ثمين للغاية مع نظيره الغيني 2 / 2 فيما استهل منتخب بوروندي مسيرته في هذه النسخة بالخسارة صفر / 1 أمام نيجيريا.