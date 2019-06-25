قائد الكونغو: درجة حرارة الطقس تؤثر على أداء اللاعبين

قال يوسف مولامبو، قائد منتخب الكونغو الديمقراطية، أن حالته الصحية مستقرة، مضيفا أنه سيشارك مع زملائه في التدريبات، ويأمل في المشاركة مع زملائه في مباراة منتخب مصر



وبالرغم من معاناته في الفترة الأخيرة من عدد من الإصابات، وأن قرار مشاركته يرجع لرؤية وجهة نظر المدير الفني لمنتخب بلاده قال "مولامبو"، خلال المؤتمر الصحفي، أن مواجهة مصر هامة للغاية، وأن درجة الحرارة التي خاضوا بها لقاء أوغندا كانت مؤثرة، لكن مواجهة مصر ستكون في توقيت متأخر.



أوضح أن زملاءه سيبذلون قصارى جهدهم خلال مواجهة مصر غدًا، رغم علمه بأن الخسارة في قارة إفريقيا تعني نهاية العالم.

