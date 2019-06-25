التنمية المحلية: مصر تمتلك مقومات إنجاح المشروعات التنموية

أكدت وزارة التنمية المحلية، أن مصر تمتلك مقومات النهوض بالبنية التحتية للمحافظات، من خلال المخطط التنموي الذي تتبناه الحكومة لتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.



وأضافت الوزارة، أن معدلات التنمية المحلية تسير في المحافظات بشكل منتظم، وأنه تم تشكيلفرق عمل ميدانية في المحافظات لمراجعة المشروعات والتأكد من تنفيذها، ومعالجة الأزمات والمشكلات التي تواجهها.



وأوضحت التنمية المحلية، أن المشروعات التنموية منتظمة، وتسير وفق البرنامج الزمني المخطط لها، وأن هناك متابعة دورية مع المحافظين بشكل دوري، للتأكد من ذلك، لافتة إلى أن القيادة السياسية مهتمة بإحداث التنمية وتحقيق نقلة نوعية في كافة قطاعات الإدارة المحلية على مستوى محافظات الجمهورية.