مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بالغربية

لقى شخص مصرعة، وأصيب شخص آخر في تصادم سيارة نقل ثقيل مع سيارة ميكروباص على طريق السنطة البندرة، بمحافظة الغربية، مما أدى إلى تعطل حركة المرور بالمنطقة.



وتلقى اللواء السعيد شكري، مدير مباحث المديرية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارة نقل ثقيل مع سيارة ميكروباص، مما أدى إلى مصرع المدعو محمد عمر، مقيم بقرية ميت حوا، وإصابة سائق سيارة النقل، وعلى الفور انتقل الرائد محمد الدهراوي، رئيس مباحث مركز السنطة، إلى موقع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، كما تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي الجامعي، ونقل المصاب إلى مستشفى السنطة.



وتم تحرير محضر بالواقعةـ وأخطرت النيابة التي تتولى التحقيق.