يوفنتوس غير مقتنع بالتعاقد مع كيران تريبييه

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي يوفنتوس ليس مقتنعًا بالتعاقد مع الدولي الإنجليزي كيران تريبييه ظهير أيمن توتنهام.



وارتبط اللاعب بالانتقال إلى يوفنتوس، ليكون بديل محتمل لجواو كانسيلو، الذي اقترب من الانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.



وأكدت صحيفة "كالشيو ميركاتو" الإيطالية، أن يوفنتوس غير مقتنع بالتعاقد مع تريبييه أن يكون بديل مناسب للاعب البرتغالي، وسينظر للاختيارات البديلة.



تريبييه وصل مع توتنهام إلى نهائي دوري أبطال اوروبا وفشل في الفوز باللقب بعد أن تفوق ليفربول بثنائية نظيفة.