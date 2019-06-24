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الإثنين 24/يونيو/2019 - 03:49 م

مايكل جاكسون.. 10 سنوات على الوفاة ولا يزال "أسطورة البوب"

مايكل جاكسون.. 10
مارسيل نظمي
dostor.org/2685325

يوافق غدًا الخامس والعشرون من يونيو، الذكرى العاشرة لوفاة أسطورة البوب مايكل جاكسون، ورغم مرور هذه السنوات، لكن كل يوم يحمل الجديد الذى يمكن أن يقال فى قصته، ولم لا؟! فهو شخصية فنية قلما يكررها التاريخ.

ووفق صحيفة مترو البريطانية، يتوقع أن يتم الكشف على تفاصيل جديدة بشأن وفاة النجم الشهير، من خلال فيلم وثائقى يكشف الكثير من التفاصيل الجديدة عن حياة نجم البوب الراحل، مايكل جاكسون، ويفند معطيات غير مسبوقة بشأن وفاته، وشهادات جديدة بشأن الظروف المحيطة برحيله.

كانت حياة "جاكسون" مليئة بالنجاحات والجوائز العالمية، حيث حصل على 31 جائزة من تسجيلات جوينيث العالمية، و13 جائزة جرامي، وجائزة جرامي الأسطورية، وغيرها. وقد وُضع اسمه في قاعات مشاهير هوليوود، ومشاهير الروك آند رول، ومشاهير كتاب الأغاني، ومشاهير الرقص.

وعلى سبيل المثال حقق ألبوم Thriller الذى أطلقه عام 1982 نجاحًا هائلًا ضمن سلسلة أخرى من النجاحات، محطمًا الأرقام القياسية فى المبيعات لهذا الألبوم فقط، حتى قدرت بنحو 65 مليون نسخة حول العالم، وتربع على قائمة بيلبورد ضمن 200 ألبوم كأفضل ألبومات العالم مبيعًا.

ومع تكرار النجاحات تحول "جاكسون إلى أيقونة، سواء فى الغناء أو الرقص، أو حتى كتابه عن سيرته الذاتية "المشى على القمر" الذى بيع منه 200 ألف نسخة، وكان أفضل الكتب مبيعًا حسب نيويورك تايمز.

ولم تخل حياته من الاتهامات التى ظلت تطارده حتى اليوم بشأن قضايا التحرش الجنسي بالأطفال، وعلى الرغم من عدم ثبوت الأدلة ضده خلال التحقيقات، غير أن هذه التهم نجحت فى تشويه إرثه الفنى، ولا تزال تطارده الاتهامات حتى بعد وفاته بسنوات، ومن المتوقع أن يثار الجدل حوله مجددًا بعد انتشار الفيلم الوثائقى Leaving Neverland الصادر عن شبكة HBO.

وبالتزامن مع ذكرى وفاته نشر موقع Gettyimages مجموعة نادرة من صوره، لتذكير محبيه بحياة ملك البوب.

مايكل جاكسون.. 10 سنوات على الوفاة ولا يزال "أسطورة البوب"
مايكل جاكسون.. 10 سنوات على الوفاة ولا يزال "أسطورة البوب"
مايكل جاكسون.. 10 سنوات على الوفاة ولا يزال "أسطورة البوب"
مايكل جاكسون.. 10 سنوات على الوفاة ولا يزال "أسطورة البوب"
مايكل جاكسون.. 10 سنوات على الوفاة ولا يزال "أسطورة البوب"
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