الشرطة الإيطالية: ضبط 13 ألف متهرب لم يقدموا إقرارا ضريبيا بحياتهم

ضبطت شرطة الأموال العامة في إيطاليا خلال 18 شهرًا الماضية أكثر من 13 ألف شخص ممن يطلق عليهم المتهربون كلية من الضرائب وهم المواطنون الذين لم يقدموا أي إقرارات ضريبية طيلة حياتهم.



وذكر موقع (لوكال) الإخباري الأوروبي أنه في الفترة ما بين يناير 2018 ومايو 2019 أي ما يقرب عام ونصف كشفت هيئة الرقابة المالية عن 13 ألفا و285 شخصا بلغت قيمة المستحقات الضريبية عليهم 3.4 مليار يورو.



كما كشفت وحدة الجرائم المالية أن عمليات الاحتيال من جانب حوالي 8 الآف مسئول عمومي وموظف بالدولة كلف الخزانة العامة حوالي 6 مليارات يورو.