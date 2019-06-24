شويغو يُجرى فحصًا مفاجئًا لقوات المنطقة العسكرية الوسطى

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في اجتماع قيادات الجيش الروسي الذي عقد الإثنين، في موسكو، عن بدء الفحص المفاجئ لجاهزية قوات المنطقة العسكرية الوسطى للجيش الروسي.



وأوضح وزير الدفاع أن فعاليات الفحص المفاجئ جاءت بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير بوتين، وترمي إلى التأكد من قدرة قوات المنطقة العسكرية الوسطى على ضمان الأمن العسكري في منطقة وسط آسيا التي لا تزال مخاطر الإرهاب الجدية قائمة فيها.



وأضاف أن الغاية من الفحص المفاجئ تنحصر أيضًا في تفقد جاهزية القوات للمشاركة في تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "المركز – 2019".



وأشار وزير الدفاع بصورة خاصة إلى ضرورة الحفاظ على القيادة المستمرة وغير المنقطعة لصنوف القوات وتشكيلاتها ووحداتها.



وقال ناطق باسم المكتب الصحفي لوزارة الدفاع: إن الفحص المفاجئ لجاهزية القوات يجري في الفترة ما بين 24 و28 يونيو الجاري على أراضي 3 دوائر فيدرالية و29 مقاطعة وإقليمًا روسيًا، مضيفًا أن فحص الجاهزية يشمل 35 ميدانًا تدريبيا حيث تنفذ 50 مناورة.



وكلف، سيرجي شويغو، من يهمه الأمر بإطلاع الملحقين العسكريين الأجانب على إجراء الفحص المفاجئ في الجيش الروسي.



يذكر أن المنطقة العسكرية الوسطى للجيش الروسي تعد أكبر منطقة عسكرية في روسيا، وتتوزع في 3 دوائر فيدرالية و29 مقاطعة وإقليمًا. وتضم المنطقة أيضا القاعدتين العسكريتين الروسيتين في طاجيكستان وقرغيزيا وبعض الوحدات العسكرية الروسية المرابطة في كازاخستان.