تشكيل منتخب تونس المتوقع أمام أنجولا اليوم في كأس الأمم الأفريقية

تقام مباراة تونس ضد أنجولا، اليوم الاثنين، الموافق 24 يونيو 2019، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء، على ملعب استاد السويس، وفقًا لما ذكره الاتحاد الأفريقى لكرة القدم على موقعه الرسمي.



سيدخل المدرب الفرنسي هذه المباراة بنفس طريقة اللعب الذي يعتمد عليها، وسيدفع بالثنائي ياسين مرياح، نسيم هنيد في قلب الدفاع، وسيتولى قيادة هجوم نسور قرطاج في هذا اللقاء طه ياسين الخنيسي بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في ودية بوروندي، وخلفه الثلاثي الهجومي يوسف المساكني، نعيم السليتي، بسام الصرارفي.



التشكيل | 4-2-3-1



فاروق بن مصطفى

أيمن بن محمد - ياسين مرياح - نسيم هنيد - رامي البدوي

فرجاني ساسي - إلياس السخيري

يوسف المساكني - نعيم السليتي - بسام الصرارفي

طه ياسين الخنيسي.