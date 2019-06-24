تراجع بورصة قطر بمستهل تعاملات اليوم

تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة تصل إلى 0.06% وخاسرة 6.34 نقطة، لكي لتصل إلى مستوى 10545.09 نقطة.



وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 11.5 مليون سهم والذي يبلغ بقيمة 54.6 مليون ريال قطرى عبر 1605 صفقات، وقد ارتفع 19 سهما، بالإضافة إلى انخفاض 16 سهما، واستقرت 6 أسهم.



وتراجعت 4 قطاعات وعلى رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة تصل إلى 0.56%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة تصل إلى 0.2%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة تصل إلى 0.19%، تلاه قطاع التأمين بنسبة تصل إلى 0.11%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة تصل إلى 2.42%، ثم قطاع الصناعات بنسبة تصل إلى 0.32%، ثم قطاع العقارات بنسبة تصل إلى 0.14%.