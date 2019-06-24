عودة الملاحة بمطار معيتيقة الدولي في ليبيا بعد إغلاقه إثر سقوط قذائف

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس، اليوم الاثنين، عودة حركة الملاحة الجوية في المطار بعد إغلاقه لفترة إثر سقوط قذائف صاروخية.



وأوضحت إدارة المطار، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن المطار تعرض لسقوط قذائف، وتزامن ذلك مع قرب هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية قادمة من مطار قرطاج الدولي، ما حدا ببرج المراقبة إلى تحويل وجهتها إلى مطار مصراتة الدولي.



لكنها أشارت إلى أن حركة الملاحة الجوية في المطار عادت إلى طبيعتها بعد الاطمئنان على حالة المهبط وتنظيفه وإطفاء الحريق الذي نجم عن سقوط القذائف.



ونشرت إدارة المطار صورة تظهر اندلاع نيران كثيفة بالقرب من مدرج الطيران المدني.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم يتم تسجيل وقوع أي خسائر بشرية.



ويعد مطار معيتيقة الدولي المقام داخل قاعدة طرابلس الجوية المنفذ الجوي الوحيد في غرب ليبيا.



ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه ليبيا معارك قرب طرابلس بين قوات موالية لحكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة وقوات "الجيش الوطني" التي يقودها المشير خليفة حفتر بعد إعلان الأخير في 4 إبريل الماضي عن عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس.



وتسببت المعارك في مقتل 691 شخصا وإصابة أكثر من 4 آلاف جريح، ونزوح 94 ألف شخص من مواقع الاشتباكات، بحسب الأمم المتحدة.