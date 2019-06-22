لصيف منعش.. إليكِ طريقة عمل سلطة الطماطم والبطيخ

فى الصيف ترفض المعدة تناول الأطعمة الدسمة والمليئة بالتوابل، لأنها تسبب مشكلات للجسم خاصة مع الطقس الحار، لذا هذا الطبق سيجنبك الاحساس بالعطش طوال اليوم لأنه خفيف على المعدة.. نقدم لكم طبق سلطة الطماطم والبطيخ:



المكونات:

- قطع بطيخ وطماطم

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

2 ملعقة كبيرة أوراق النعناع

2 ملعقة كبيرة من الريحان الطازج

1 كوب جبنة فيتا- مهروسة

1 ملعقة صغيرة من الزعتر الجاف



طريقة التحضير:

- ابدأي بتقطيع البطيخ إلى مكعبات وهكذا الطماطم.

- ضعيها في زيت الزيتون مع النعناع الطازج وأوراق الريحان.

- رتبى البطيخ والطماطم على طبق أبيض كبير وضعيها مع الجبنة الفيتا والتوابل وقدميها.



