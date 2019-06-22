القاهرة : السبت 22 يونيو 2019
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رياضة
السبت 22/يونيو/2019 - 04:17 م

ديساييه: غانا غير مرشحة للفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية

ديساييه: غانا غير
أ ش أ
dostor.org/2682074

أعرب المدافع الفرنسي السابق مارسيل ديساييه، عن اعتقاده بأن منتخب غانا ليس من ضمن المرشحين لنيل لقب بطولة كأس أمم أفريقيا التي انطلقت أمس في مصر وتستمر منافساتها حتى 19 يوليو المقبل.

وقال ديساييه "صاحب الأصول الغانية" - في تصريحات لإذاعة "زيلوفون إف إم" الغانية اليوم السبت - "في النسخ السابقة من كأس أمم إفريقيا، كنا بالفعل نأمل في الفوز بها لأننا كنا من بين المرشحين".

وأضاف ديساييه، المتوج مع منتخب "الديوك" بلقب كأس العالم 1998، أن "هذه المرة يمكنكم رؤية أننا لسنا ضمن المنتخبات المرشحة لنيل اللقب".

وتابع قائلا "موقفنا كمنتخب غير مرشح يسمح لنا بالعمل بطريقة أفضل حتى نكون واحدا من المنتخبات التي تحقق المفاجأة بهذه البطولة، لذلك نأمل بأن نكون مستعدين بشكل جيد للغاية".

وأوضح ديساييه "أقام منتخب غانا معسكرا في دبي من أجل التحضير البدني، لأنه كما تعلمون هذا شيء رئيسي في بداية البطولة، التي أثق بأن غانا قادرة على أن تحقق المفاجأة".

ويستهل منتخب "النجوم السوداء"، الحاصل على لقب البطولة الإفريقية 4 مرات مشواره في نهائيات 2019 ضمن المجموعة السادسة بمواجهة بنين في استاد الإسماعيلية يوم الاثنين المقبل، ثم مواجهة الكاميرون يوم 29 يونيو الجاري، ثم في الجولة الثالثة يلعب أمام غينيا بيساو يوم 2 يوليو المقبل.

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