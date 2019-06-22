رئيس البرلمان البروندي: مصر "أبهرت" العالم بافتتاح كأس الأمم الإفريقية

استقبل رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، بمكتبه اليوم السبت، رئيس مجلس الشيوخ البوروندي Riverien Ndikuriyo، والوفد المرافق له.



واستهل الدكتور عبد العال اللقاء بالترحيب برئيس مجلس الشيوخ البوروندي والوفد المرافق له ضيوفًا أعزاء في بلدهم الثاني مصر، مشيرًا إلى العلاقات الراسخة والمستقرة بين مصر وبوروندي، وان مصر لطالما امتلكت الإرادة الصادقة في التواصل الجاد والتعاون المثمر مع أشقائها في القارة الإفريقية.



وأشار الدكتور على عبد العال إلى تعدد مجالات التعاون والتلاقي بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات وخاصة على الصعيد البرلماني، مشددًا على حرص مصر على توطيد علاقات التعاون الثنائى بين البلدين، لتشمل كافة المجالات التنموية واستمرار مصر فى نقل الخبرات وبناء القدرات للكوادر البوروندية من خلال الدورات التدريبية المختلفة التى تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مؤكدًا دعم الدولة المصرية لجهود الاستقرار فى بوروندى فى كافة المحافل الدولية والإقليمية خاصة في ظل رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي وكذا دعمها في مجلس السلم والأمن الإفريقي.



من جانبه، أعرب Riverien Ndikuriyo رئيس مجلس الشيوخ البوروندي عن فائق شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال التى لقيها والوفد المرافق منذ وصولهم بلدهم الثاني مصر، مقدمًا التهنئة للدولة المصرية على حفل الافتتاح المبهر لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التى تستضيفها مصر في نسختها الحالية، ومؤكدًا على خصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات خاصة على الصعيد البرلماني.