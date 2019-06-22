في الموازنة الجديدة.. 2،85 مليار جنيه لتنمية شمال سيناء



كشفت بيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019-2020، أن مشروعات التنمية فى محافظة شمال سيناء تبلغ 2،85 مليار جنيه، منها قطاعى الرى، والزراعة، ومياه الشرب، إضافة إلى مشروعات تستهدف زيادة الإنتاج الزراعى، وإحلال وتجديد شبكات المياه وإنشاء محطة للتحلية بطاقة 100 ألف متر مكعب يوميا قابلة للزيادة 300 ألف متر مكعب، وإنشاء خطوط مياه نقية لقرية بئر العبد.



تستهدف الخطة الخاصة بالرى والزراعة إحلال وتجديد 13 مجمعا زراعيا، وإنشاء المغذيات على الترع الفرعية والمآخذ وشبكات الصرف المغطى والأعمال المدنية والميكانيكية والتغذية الكهربائية للمحطات ورفع كفاءة المنشآت والبوابات والبدالات وقرى التوطين.



تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، التقرير النهائى للموازنة العامة ومنها وزارتى الزراعة والموارد المائية والرى، لإستكمال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ومشروعات التوسع الأفقى من أجل تحسين جودة المياه وتوفيرها للأراضى خلال العام الجديد.



